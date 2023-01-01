На Волині добровольці тергромади приєднались до штурмової бригади «Лють»

Добровольці тергромади на Волині приєднались до поліцейської «Люті».Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.30-річний працівник заводу, 34-річний староста одного із сіл на Цуманщині та 52-річний колишній начальник підрозділу кадрового забезпечення поліції Волині: що об’єднало цих різних чоловіків? Їх та сотні інших добровольців Волинської області об’єднало одне – бажання вибити окупантів та захистити рідну землю. Саме томутаприєднались до штурмової бригади Національної поліції «Лють». Вони разом із побратимами з ДФТГ Цуманщини вже проходять підготовку в Полтавській області.Як розповів заступник селищного голови Цуманської громади, командир ДФТГ Цуманськоїгромади №1, а нині боєць «Люті» Микола Фень, для нього повномасштабне вторгнення не було повністю неочікуваним. Вже 18 лютого 2022 року чоловік організував мешканців громади і розподілив між ними обов’язки. Пізніше було створене добровольче формування Цуманської територіальної громади, станом на 24 лютого і далі всі вже знали, що й кому потрібно робити, де стояти, що охороняти.«Жодного хаосу і паніки не було. Люди мали знати, що їм робити. От був блокпост, командир і 30 осіб в підпорядкуванні. У разі чого всі 30 знали, куди їм бігти і чим займатись, - так все розподілили. До того ж ми організували схрони, окопи, готувались до будь-якого розвитку подій», - розповідає Микола.Одразу з перших днів почалась дієва співпраця з поліцейськими: з ними були постійно на контакті, організовували патрулювання, охорону об’єктів, перевіряли осіб і транспорт на блок-постах.Після отримання зброї почали проходити навчання, залучались інструктори з Ірландії, Німеччини тощо, вчились постійно, в першу чергу – бойова, тактична та домедична підготовка.«Усі були готові відбити ворога, якщо той наступатиме», - каже Микола. Він любить порядок і щоб все було налагоджено, адже багато років пропрацював начальником підрозділу кадрового забезпечення поліції Волині. Далі також перебував на публічних посадах, тож люди його добре знали, довіряли, прислухались.Це підтверджує і Ярослав – також учасник місцевої ДФТГ. Напередодні вторгнення у нього з дружиною народилась дитина, тож до формування приєднався, не роздумуючи, адже треба було захистити сім’ю. Чоловік знав Миколу Феня, товаришував з його сином, дитина вже зараз підросла, тож вирішив піти в «Лють» і доєднатись до вигнання ворогів з рідної землі негайно.Дітям старости села Липне Юрія 16, 14, 11 та 6 років. Чоловік за законодавством не може бути мобілізованим, має достойну роботу у відносно спокійній громаді, але і він приєднався до «Люті». Мотивація Юрія зрозуміла – потрібно замінити хлопців і дівчат, які понад рік воюють, отримують травми. Багато хто лікується і знову повертається на фронт, як і його швагро. «Відчуваю в собі фізичну силу, маю сміливість та мужність, тому хочу допомогти вибивати окупантів», - стверджує староста Липного.За словами Миколи Феня, ДФТГ Цуманщини – одна з найчисельніших в області: з-понад 200 учасників до лав «Люті» приєдналось 15, ще близько 20 мобілізовані в ЗСУ. Іншим потрібно бути тут, бо питання загрози з кордону Білорусі відкрите.Нинішній начальник управління кадрового забезпечення ГУНПособисто провів зустріч з усіма учасниками добровольчого формування, роз’яснив, які люди потрібні в штурмовій бригаді нового зразка та які етапи відбору.«Були, звісно, такі, що хотіли йти в «Лють», але або не пройшли всі етапи підготовки, або мають понад 60 років. Загалом, я серед наших лютівців найстарший, мені 52, всі інші молодші. Тут треба силу і міць, бо в деяких здоров’я не дозволяє воювати. У тилу ці хлопці теж потрібні, в них тут є свої функції, певні задачі».Сам Микола Данилович бойовий досвід має ще з 2014 року. Зараз в «Лють» іде служити разом з 27-річним сином Олександром. Має також дочку і двох онуків.Досі не вірять, що батько поїхав воювати, і діти та дружина старости села Липне. Але Юрій каже: «Старшій моїй дочці зараз 16, цього року випускається зі школи, хоче вступати. А куди? Скрізь зараз небезпечно. Я як чоловік і батько маю захистити своїх дітей, своїх близьких, щоб моя дитина спокійно жила і навчалась у безпечній країні».Микола Фень впевнений: якщо ми не боятимемось, сформуємо наші бригади, тоді в нас все вийде.«Завжди можна знайти причину, щоб не піти, але якщо шукати ці причини, то будемо ще довго воювати. Тішусь, що молодь це усвідомлює і свідомо йде захищати країну», - резюмує командир ДФТГ.