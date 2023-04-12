РФ спорудила 120-км лінію оборони на Запоріжжі, готуючись до удару на Мелітополь

РФ спорудила 120-км лінію оборони на Запоріжжі, готуючись до удару на Мелітополь
Британська розвідка розповідає, що російські сили спорудили три лінії оборони уздовж близько 120-км ділянки на Запоріжжі, але від них буде мало користі без достатньої кількості війська та артпідтримки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 12 квітня.

Розвідка розповідає, що останніми тижнями російські сили продовжували розбудовувати великі лінії оборони у Запорізькій області, що скоріш за все є зоною відповідальності Південне угруповання сил РФ.

За британськими даними, зараз вже добудовані три лінії уздовж приблизно 120 км цього сектора.

Оборонні лінії складаються з найпершої, з передовими бойовими позиціями, та ще двох зон із майже суцільними, більш складними загородженнями. Вони розташовані приблизно за 10-20 км позаду передової.

"Росія скоріш за все доклала чималих зусиль для побудови цих оборонних споруд, оскільки переконана, що Україна розглядає удар на Мелітополь. Ці лінії мають потенціал для того, щоб бути дуже ефективними перешкодами, проте користь від них майже цілковито залежить від того, чи буде там достатньо артилерійської підтримки та особового складу. Поки не зрозуміло, чи Південне угруповання військ зараз спроможне забезпечити такі ресурси", – зазначають в огляді.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу, росіяни наступають на чотирьох напрямках.

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Теги: Росія, Україна, війна
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