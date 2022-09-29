Журналісти CNN знайшли ще одне відео зі стратою двох українських військових





Про це повідомляє CNN, пише



Відео опублікували у проросійській групі в соцмережі 8 квітня. Його нібито зняли найманці російської ПВК «Вагнер» поблизу Бахмута, де протягом місяців тривають запеклі бої. Журналісти не змогли незалежно підтвердити, де саме зняли кадри. Вони також не поширили саме відео.



Відповідно до опису, на відео видно обезголовлені тіла двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової бронемашини. Схоже, що у військових були відрізані руки.



На відео також чути голос за камерою, але, ймовірно, звучання спотворили, щоб не можна було розпізнати військового.



Нагадаємо, що напередодні ввечері проросійські ресурси поширили відео, на якому, ймовірно,



На відео видно, як люди у військовій формі, які розмовляють російською, мають білу пов’язку, яка є одним із розпізнавальних символів окупантів. На руці чоловіка, якого закатували, є жовта пов’язка, яку зазвичай використовують для ідентифікації українські військові. На відео видно зелене листя, тож, ймовірно, це відео могло бути записаним певний період тому.



Одразу після того, як українські ресурси почали повідомляти про появу такого відео, керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram написав: «За все буде відповідь і відповідальність». Водночас він не уточнив, чи йдеться про відео катування.



У мережі вже не вперше з'являється відео жорстокої розправи над українськими військовополоненими. Так, у липні 2022 року в російських Telegram-каналах поширили відео, де двоє, схоже, російських військових катували військовополоненого в українській формі. Після цього українські правоохоронці почали розслідування за фактом порушення звичаїв війни.



У березні 2023 року у мережі поширили відео вбивства українського військовополоненого. На відеозаписі помітно, як



СБУ остаточно ідентифікувала особу розстріляного військового — це Олександр Мацієвський, який є уродженцем Молдови. Він був снайпером 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області. Спецслужба вже працює над пошуком окупантів, які розстріляли Мацієвського.



Такі дії з полоненим підпадають під поняття воєнного злочину. Згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду, воєнні злочини — це тортури або нелюдське поводження, включно з біологічними експериментами; умисне заподіяння сильних страждань чи серйозних тілесних ушкоджень або шкоди здоров'ю; віроломне вбивство чи поранення комбатанта ворога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американські журналісти виявили ще одне відео, на якому, ймовірно, стратили двох українських військових.Про це повідомляє CNN, пише Громадське Відео опублікували у проросійській групі в соцмережі 8 квітня. Його нібито зняли найманці російської ПВК «Вагнер» поблизу Бахмута, де протягом місяців тривають запеклі бої. Журналісти не змогли незалежно підтвердити, де саме зняли кадри. Вони також не поширили саме відео.Відповідно до опису, на відео видно обезголовлені тіла двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової бронемашини. Схоже, що у військових були відрізані руки.На відео також чути голос за камерою, але, ймовірно, звучання спотворили, щоб не можна було розпізнати військового.Нагадаємо, що напередодні ввечері проросійські ресурси поширили відео, на якому, ймовірно, страчують українського військового : живому чоловіку відрізали ножем голову.На відео видно, як люди у військовій формі, які розмовляють російською, мають білу пов’язку, яка є одним із розпізнавальних символів окупантів. На руці чоловіка, якого закатували, є жовта пов’язка, яку зазвичай використовують для ідентифікації українські військові. На відео видно зелене листя, тож, ймовірно, це відео могло бути записаним певний період тому.Одразу після того, як українські ресурси почали повідомляти про появу такого відео, керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram написав: «За все буде відповідь і відповідальність». Водночас він не уточнив, чи йдеться про відео катування.У мережі вже не вперше з'являється відео жорстокої розправи над українськими військовополоненими. Так, у липні 2022 року в російських Telegram-каналах поширили відео, де двоє, схоже, російських військових катували військовополоненого в українській формі. Після цього українські правоохоронці почали розслідування за фактом порушення звичаїв війни.У березні 2023 року у мережі поширили відео вбивства українського військовополоненого. На відеозаписі помітно, як чоловік у формі української армії говорить «Слава Україні!», після чого його одразу розстрілюють СБУ остаточно ідентифікувала особу розстріляного військового — це, який є уродженцем Молдови. Він був снайпером 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області. Спецслужба вже працює над пошуком окупантів, які розстріляли Мацієвського.Такі дії з полоненим підпадають під поняття воєнного злочину. Згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду, воєнні злочини — це тортури або нелюдське поводження, включно з біологічними експериментами; умисне заподіяння сильних страждань чи серйозних тілесних ушкоджень або шкоди здоров'ю; віроломне вбивство чи поранення комбатанта ворога.

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