Відсьогодні у Луцькій громаді припиняють опалювальний сезон
Сьогодні, 10:26
З 12 квітня у Луцькій територіальній громаді припиняють опалювальний сезон.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 12 квітня, члени виконавчого комітету під час чергового засідання.
У документі йдеться про припинення опалювального сезону 2022/2023 років у місті Луцьку та населених пунктах Луцької міської територіальної громади з 12 квітня, у зв’язку з прогнозованим підвищенням середньодобової температури зовнішнього повітря.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 12 квітня, члени виконавчого комітету під час чергового засідання.
У документі йдеться про припинення опалювального сезону 2022/2023 років у місті Луцьку та населених пунктах Луцької міської територіальної громади з 12 квітня, у зв’язку з прогнозованим підвищенням середньодобової температури зовнішнього повітря.
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