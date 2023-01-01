Відсьогодні у Луцькій громаді припиняють опалювальний сезон

Відсьогодні у Луцькій громаді припиняють опалювальний сезон
З 12 квітня у Луцькій територіальній громаді припиняють опалювальний сезон.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 12 квітня, члени виконавчого комітету під час чергового засідання.

У документі йдеться про припинення опалювального сезону 2022/2023 років у місті Луцьку та населених пунктах Луцької міської територіальної громади з 12 квітня, у зв’язку з прогнозованим підвищенням середньодобової температури зовнішнього повітря.

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Теги: Луцьк, опалювальний сезон
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