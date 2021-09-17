У Луцьку відбудеться загальноміський страсний хресний хід

У Луцьку відбудеться загальноміський страсний хресний хід
14 квітня в обласному центрі відбудеться хресна хода ПЦУ з 12-ма зупинками (стояннями), що відображають останні події в земному житті Христа.

За повідомленням Волинської єпархії ПЦУ, це місця, котрі знаменують історичні віхи Православ’я на Волині, стійкість у вірі та патріотизм. Очолить процесію митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Страсний хресний хід розпочнеться об 11.00 від Хрестовоздвиженської церкви (вул. Данила Галицького, 2) і йтиме до кафедрального собору Святої Трійці.

Зупинятимуться, зокрема: біля пам’ятника християнському милосердю волинян, які рятували від голоду біженців у 1947 році (територія храму Воздвиження хреста Господнього); на місці майбутньої каплиці Волинської ікони Божої Матері (біля Луцького міськрайонного суду); на місці, де постане церковця «Небесної сотні» (вул. П’ятницька гірка); на перехресті вулиць Кривий вал та Лесі Українки; на Театральному майдані перед фотостендом загиблих бійців.

Під час хресного ходу молитимуться за нашу Батьківщину та її воїнів, за полонених, за припинення війни, ворожнечі, неправди, за благословення Боже для Волинського краю, за місто Луцьк і його мешканців, біженців, за здоров’я хворих, за тих, хто ненавидить і хто любить нас, тощо.

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Теги: хресний хід, ПЦУ
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