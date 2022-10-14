У Луцьку магазин продавав вночі «Revo»

У Луцьку продавчині магазину загрожує штраф за продаж слабоалкогольного напою у нічний час.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.Луцькі мунвартівці продовжують перевіряти магазини на предмет дотримання заборони на продаж пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв у нічний час, тобто з 22:00 до 08:00.Продавчиня магазину «Вишенька» на просп. Відродження, 55а, проігнорувала заборону та продала слабоалкогольний напій в заборонений час.На жінку склали протокол про адмінпорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП та передали на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради.До слова, штраф за вказане правопорушення становить від 6800 до 13 600 грн.