У Луцьку магазин продавав вночі «Revo»

У Луцьку магазин продавав вночі «Revo»
У Луцьку продавчині магазину загрожує штраф за продаж слабоалкогольного напою у нічний час.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

Луцькі мунвартівці продовжують перевіряти магазини на предмет дотримання заборони на продаж пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв у нічний час, тобто з 22:00 до 08:00.

Продавчиня магазину «Вишенька» на просп. Відродження, 55а, проігнорувала заборону та продала слабоалкогольний напій в заборонений час.

На жінку склали протокол про адмінпорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП та передали на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради.

До слова, штраф за вказане правопорушення становить від 6800 до 13 600 грн.


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Теги: муніципальна варта, алкогольні напої
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