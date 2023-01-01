На Волинській митниці виявили контрабандні кавові зерна

Координаційно-моніторингова митниця виявила незаконне переміщення в Україну кавових зерен на понад чотири мільйони гривеньПро це інформує Державна митна служба України.Митниця провела аналіз митного оформлення вантажу «кава несмажена» бразильського та індійського походження на адресу однієї з українських компаній – імпортерів.За результатами опрацювання документів, отриманих від митних органів Німеччини, встановили факт подання до митного контролю документів, що містять неправдиві відомості щодо відправника та одержувача товару.Так, під час перетину митного кордону в зоні діяльності Одеської та Волинської митниць Координаційно-моніторингова митниця затримала два транспортних засоби, що переміщували в Україну товар «кава несмажена» загальною вагою 38 784 кг та вартістю 112 704 доларів.За цим фактом склали два протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України із подальшим вилученням предмету правопорушення.Наразі триває перевірка інших аналогічних переміщень та надалі Координаційно-моніторингова митниця складе протоколи про порушення митних правил на загальну суму понад 28,5 мільйона гривень.