На Волинській митниці виявили контрабандні кавові зерна

На Волинській митниці виявили контрабандні кавові зерна
Координаційно-моніторингова митниця виявила незаконне переміщення в Україну кавових зерен на понад чотири мільйони гривень

Про це інформує Державна митна служба України.

Митниця провела аналіз митного оформлення вантажу «кава несмажена» бразильського та індійського походження на адресу однієї з українських компаній – імпортерів.

За результатами опрацювання документів, отриманих від митних органів Німеччини, встановили факт подання до митного контролю документів, що містять неправдиві відомості щодо відправника та одержувача товару.

Так, під час перетину митного кордону в зоні діяльності Одеської та Волинської митниць Координаційно-моніторингова митниця затримала два транспортних засоби, що переміщували в Україну товар «кава несмажена» загальною вагою 38 784 кг та вартістю 112 704 доларів.

За цим фактом склали два протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України із подальшим вилученням предмету правопорушення.

Наразі триває перевірка інших аналогічних переміщень та надалі Координаційно-моніторингова митниця складе протоколи про порушення митних правил на загальну суму понад 28,5 мільйона гривень.

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Теги: Волинська митниця, кавові зерна
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