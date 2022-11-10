США вважають, що війна в Україні затягнеться до 2024 року і переможців у ній не буде, – WP
Сьогодні, 12:30
У США вважають, що війна між росією та Україною, ймовірно, затягнеться до 2024 року. Однак жодна зі сторін не досягне перемоги, але обидві відмовлятимуться вести мирні переговори.
Про це пише The Washington Post з посиланням на документи Пентагону, злиті у відкритий доступ, передає Слово і Діло.
У документах є висновок, що навіть якщо Україна відвоює «значні» території та завдасть російським силам неприйнятних втрат (а це малоймовірно, на думку американської розвідки), до переговорів це не призведе.
«Переговори про припинення конфлікту малоймовірні протягом 2023 року за всіх розглянутих сценаріїв», – йдеться в секретному документі.
Ця оцінка, пояснює видання, ґрунтується на вивченні США чисельності військ, озброєнь та спорядження кожної сторони. І такі висновки Штатів можуть «надихнути» критиків війни продовжувати наполягати на мирних переговорах України та рф.
Крім прогнозу тривалості конфлікту, у документі є припущення, як українські та російські військові лідери реагуватимуть на виклики на полі бою. У США вважають, що до кінця року обидві сторони досягнуть лише незначних територіальних надбань. Така безвихідь описується як найімовірніший сценарій.
Для України, йдеться у документі, війна на виснаження призведе до розчарування всередині країни та «критики, яка підвищить ймовірність зміни керівництва» (видання уточнює, що неясно про яке керівництво йдеться – військове чи політичне).
Також тупикова ситуація може призвести до того, що Україна проведе «повну мобілізацію».
При цьому, вважають у США, Україна посилить удари по російській території, що дуже турбує американських чиновників.
Російську сторону тупикова ситуація на фронті змусить задіяти виснажені резерви. Також кремль посилить інтеграцію окупованих територій до складу рф.
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Про це пише The Washington Post з посиланням на документи Пентагону, злиті у відкритий доступ, передає Слово і Діло.
У документах є висновок, що навіть якщо Україна відвоює «значні» території та завдасть російським силам неприйнятних втрат (а це малоймовірно, на думку американської розвідки), до переговорів це не призведе.
«Переговори про припинення конфлікту малоймовірні протягом 2023 року за всіх розглянутих сценаріїв», – йдеться в секретному документі.
Ця оцінка, пояснює видання, ґрунтується на вивченні США чисельності військ, озброєнь та спорядження кожної сторони. І такі висновки Штатів можуть «надихнути» критиків війни продовжувати наполягати на мирних переговорах України та рф.
Крім прогнозу тривалості конфлікту, у документі є припущення, як українські та російські військові лідери реагуватимуть на виклики на полі бою. У США вважають, що до кінця року обидві сторони досягнуть лише незначних територіальних надбань. Така безвихідь описується як найімовірніший сценарій.
Для України, йдеться у документі, війна на виснаження призведе до розчарування всередині країни та «критики, яка підвищить ймовірність зміни керівництва» (видання уточнює, що неясно про яке керівництво йдеться – військове чи політичне).
Також тупикова ситуація може призвести до того, що Україна проведе «повну мобілізацію».
При цьому, вважають у США, Україна посилить удари по російській території, що дуже турбує американських чиновників.
Російську сторону тупикова ситуація на фронті змусить задіяти виснажені резерви. Також кремль посилить інтеграцію окупованих територій до складу рф.
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