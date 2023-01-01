Центр Луцька прикрасили до Великодня. ФОТО
Сьогодні, 12:47
У центрі Луцька презентували великодні арт-інсталяції.
Про це повідомила директор департаменту культури Луцькради Тетяна Гнатів.
Там представлені арт-інсталяції "Великдень", "Воскрес Христос - Воскресне Україна!".
Пасхальна композиція артоб’єктів виконана у жовто-блакитній кольоровій гамі із зображенням Державної символіки України демонструє патріотизм та глибоку віру українців в перемогу світла над темрявою, добра над злом. Декоровані в традиційному орнаменті рушники-духовний символ українського народу, рідного краю, материнський оберіг для синів- Захисників України,
Основний елемент другої композиції – декоративні птахи, що символізують світле Воскресіння Христове, віщують настання весни та початок нового життя, відновлення і розквіт України
"Колективна творча робота дітей нашої громади з допомогою викладачів Луцька художня школа втілює мрії всіх українців про щасливе, мирне життя в квітучій Україні після Перемоги над ворогом.
Віримо! Переможемо!" - написала Тетяна Гнатів.
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Про це повідомила директор департаменту культури Луцькради Тетяна Гнатів.
Там представлені арт-інсталяції "Великдень", "Воскрес Христос - Воскресне Україна!".
Пасхальна композиція артоб’єктів виконана у жовто-блакитній кольоровій гамі із зображенням Державної символіки України демонструє патріотизм та глибоку віру українців в перемогу світла над темрявою, добра над злом. Декоровані в традиційному орнаменті рушники-духовний символ українського народу, рідного краю, материнський оберіг для синів- Захисників України,
Основний елемент другої композиції – декоративні птахи, що символізують світле Воскресіння Христове, віщують настання весни та початок нового життя, відновлення і розквіт України
"Колективна творча робота дітей нашої громади з допомогою викладачів Луцька художня школа втілює мрії всіх українців про щасливе, мирне життя в квітучій Україні після Перемоги над ворогом.
Віримо! Переможемо!" - написала Тетяна Гнатів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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