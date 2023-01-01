Центр Луцька прикрасили до Великодня. ФОТО

Центр Луцька прикрасили до Великодня. ФОТО
У центрі Луцька презентували великодні арт-інсталяції.

Про це повідомила директор департаменту культури Луцькради Тетяна Гнатів.

Там представлені арт-інсталяції "Великдень", "Воскрес Христос - Воскресне Україна!".

Пасхальна композиція артоб’єктів виконана у жовто-блакитній кольоровій гамі із зображенням Державної символіки України демонструє патріотизм та глибоку віру українців в перемогу світла над темрявою, добра над злом. Декоровані в традиційному орнаменті рушники-духовний символ українського народу, рідного краю, материнський оберіг для синів- Захисників України,

Основний елемент другої композиції – декоративні птахи, що символізують світле Воскресіння Христове, віщують настання весни та початок нового життя, відновлення і розквіт України

"Колективна творча робота дітей нашої громади з допомогою викладачів Луцька художня школа втілює мрії всіх українців про щасливе, мирне життя в квітучій Україні після Перемоги над ворогом.
Віримо! Переможемо!" - написала Тетяна Гнатів.
Центр Луцька прикрасили до Великодня. ФОТО
Центр Луцька прикрасили до Великодня. ФОТО
Центр Луцька прикрасили до Великодня. ФОТО
Центр Луцька прикрасили до Великодня. ФОТО
Центр Луцька прикрасили до Великодня. ФОТО
Центр Луцька прикрасили до Великодня. ФОТО
Центр Луцька прикрасили до Великодня. ФОТО
Центр Луцька прикрасили до Великодня. ФОТО


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Теги: прикрасили Луцьк, Великдень
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