Росія восени може активізувати ракетні удари

Росія восени може активізувати ракетні удари
Росія планує почати серійне виробництво крилатих ракет Х-50. Що може вказувати на можливість посилення ракетних ударів по Україні цієї осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Слід зазначити, що за наявними даними в червні цього року РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни", - розповів Громов.

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Теги: Генштаб, ракетні удари, Росія
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