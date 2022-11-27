Росія восени може активізувати ракетні удари
Сьогодні, 13:15
Росія планує почати серійне виробництво крилатих ракет Х-50. Що може вказувати на можливість посилення ракетних ударів по Україні цієї осені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.
"Слід зазначити, що за наявними даними в червні цього року РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни", - розповів Громов.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.
"Слід зазначити, що за наявними даними в червні цього року РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни", - розповів Громов.
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