Заарештували майно екснардепа Новинського. ФОТО

Заарештували майно екснардепа Новинського. ФОТО
СБУ арештувала майно підсанкційного олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору, на понад 3,5 мільярдів гривень.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 млрд грн.

Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур.
Заарештували майно екснардепа Новинського. ФОТО
Заарештували майно екснардепа Новинського. ФОТО
Заарештували майно екснардепа Новинського. ФОТО

Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів.
Заарештували майно екснардепа Новинського. ФОТО

Наразі, за матеріалами СБУ, Мін’юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха.

У кримінальному провадженні за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), співробітники Служби безпеки провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів.

Під час обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.


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Теги: Новинський, арешт майна, СБУ
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