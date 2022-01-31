На Волині рідні загиблого Героя встановили придорожній хрест
Сьогодні, 14:27
У Дольську на Любешівщині рідні загиблого волинського Героя у центрі села встановили хрест.
Про це пише газета «Нове життя».
Таку хорошу справу зініціювала та втілила в реальність родина загиблого військовослужбовця Миколи Кузьмича, котрий віддав за Україну своє життя на полі бою.
«Одразу виникла ідея, спільними зусиллями продовжити озеленення центральної частини села, як пам’яті та одночасно надії на світле майбутнє, що об’єднує покоління дольчан. Заради пам’яті, заради Перемоги, заради майбутнього долучитися може кожен до спільної справи! Створімо разом квітучий Дольськ та Україну для майбутніх поколінь», – написала Тетяна Кузьмич.
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Про це пише газета «Нове життя».
Таку хорошу справу зініціювала та втілила в реальність родина загиблого військовослужбовця Миколи Кузьмича, котрий віддав за Україну своє життя на полі бою.
«Одразу виникла ідея, спільними зусиллями продовжити озеленення центральної частини села, як пам’яті та одночасно надії на світле майбутнє, що об’єднує покоління дольчан. Заради пам’яті, заради Перемоги, заради майбутнього долучитися може кожен до спільної справи! Створімо разом квітучий Дольськ та Україну для майбутніх поколінь», – написала Тетяна Кузьмич.
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