Двоє хлопців з Луганщини намагалися втекти до Польщі через Волинь: як їх покарали

Затримали їх орієнтовно за 800 метрів від лінії розмежування.



Про це



Як повідомляли прикордонники, про рух невідомих чоловіків у бік українсько-польського кордону правоохоронців проінформував мешканець прикордоння. На місце виїхали військовослужбовці відділу прикордонної служби «Амбуків». Орієнтовно за 800 метрів від кордону вони затримали двох чоловіків, які пробирались до Польщі через ліс.



Особи порушників встановили: ними виявились 21- та 22-річні уродженці Луганщини. Прикордонникам вони пояснили, що хотіли втекти з України, аби уникнути мобілізації.



На обох юнаків склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону), які згодом відправили на розгляд Володимир-Волинського міського суду. У постановах йдеться, що на засідання вони не прийшли і подали письмові заяви, у яких просили розглянути справу за їхньої відсутності. Свою вину чоловіки не заперечували.



Суд визнав порушників винними за статтею про незаконний перетин кордону та призначив їм по 8,5 тис. грн штрафу. Окрім того, вони також повинні сплатити по 536 грн судового збору.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський райсуд оштрафував двох чоловіків, які намагались незаконно перетнути українсько-польський кордон.їх орієнтовно за 800 метрів від лінії розмежування.Про це інформує Zaxid.net.Як повідомляли прикордонники, про рух невідомих чоловіків у бік українсько-польського кордону правоохоронців проінформував мешканець прикордоння. На місце виїхали військовослужбовці відділу прикордонної служби «Амбуків». Орієнтовно за 800 метрів від кордону вони затримали двох чоловіків, які пробирались до Польщі через ліс.Особи порушників встановили: ними виявились 21- та 22-річні уродженці Луганщини. Прикордонникам вони пояснили, що хотіли втекти з України, аби уникнути мобілізації.На обох юнаків склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону), які згодом відправили на розгляд Володимир-Волинського міського суду. У постановах йдеться, що на засідання вони не прийшли і подали письмові заяви, у яких просили розглянути справу за їхньої відсутності. Свою вину чоловіки не заперечували.Суд визнав порушників винними за статтею про незаконний перетин кордону та призначив їм по 8,5 тис. грн штрафу. Окрім того, вони також повинні сплатити по 536 грн судового збору.

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