У Луцьку попрощалися з загиблим на Харківщині військовим Олександром Сідорським. ФОТО

Олександром Сідорським. Відспівали захисника у Кафедральному соборі Святої Трійці.



Як розповіла Лілія Сідорська, 39-річний Олександр був розвідником-далекомірником.



"Артобстріл, деталей я вам не розкажу, бо самі не знаємо. В АТО був, потім, в лютому почалася війна, в березні він пішов на війну. Він пішов добровольцем, він знав, що буде служити", – говорить Лілія Сідорська.



Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, лучани. Зі слів сусіда полеглого захисника Миколи Левчука, Олександр нещодавно був вдома, приїздив у відпустку: "Двері з дверми жили. Остання відпустка в нього була два тижні тому... Такий спокійний був, не раз засміється".



Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли Театральним майданом.



Поховали воїна на Алеї почесних поховань на міському кладовищі у Гаразджі. В Олександра Сідорського лишилася дружина та 11-річна донька.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 13 квітня попрощалися з полеглим військовослужбовцем. Відспівали захисника у Кафедральному соборі Святої Трійці.Як розповіла Суспільному дружина, 39-річний Олександр був розвідником-далекомірником. Загинув 11 квітня під час виконання бойового завдання на Харківщині."Артобстріл, деталей я вам не розкажу, бо самі не знаємо. В АТО був, потім, в лютому почалася війна, в березні він пішов на війну. Він пішов добровольцем, він знав, що буде служити", – говорить Лілія Сідорська.Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі, лучани. Зі слів сусіда полеглого захисника Миколи Левчука, Олександр нещодавно був вдома, приїздив у відпустку: "Двері з дверми жили. Остання відпустка в нього була два тижні тому... Такий спокійний був, не раз засміється".Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли Театральним майданом.Поховали воїна на Алеї почесних поховань на міському кладовищі у Гаразджі. В Олександра Сідорського лишилася дружина та 11-річна донька.

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