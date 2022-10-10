У Ковелі освятили паски для луганських тероборонівців. ФОТО

У Ковелі освятили паски для луганських тероборонівців. ФОТО
У Ковелі на площі Героїв Майдану відбулась акція «Паска для воїна». Її організували та провели освітяни, аби додати святкового настрою військовим напередодні Великодня. До благодійного заходу доєднались колективи закладів освіти міста.

Про це пише Шацький край.

Окрім смаколиків, діти передали захисникам малюнки, теплі побажання та вітання зі святом. 800 пасок освятили священники Свято-Благовіщенського собору.

«Гостинці доставлять бійцям 111 Луганської бригади тероборони, щоб віддячити Героям за мужність і подарувати частинку родинного затишку під час свята Воскресіння Господнього. Слава Збройним Силам! Слава Україні!» – пише видання.
У Ковелі освятили паски для луганських тероборонівців. ФОТО
У Ковелі освятили паски для луганських тероборонівців. ФОТО
У Ковелі освятили паски для луганських тероборонівців. ФОТО
У Ковелі освятили паски для луганських тероборонівців. ФОТО
У Ковелі освятили паски для луганських тероборонівців. ФОТО

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Теги: паски, Ковель, посвятили, тероборона
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