У Луцьку відкрили новий великий арт-проєкт. ФОТО

У Луцьку відкрили новий великий арт-проєкт. ФОТО
У Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відбулась презентація нового арт-проєкту «Думи». У експозиції представлені роботи 43 українських митців та приблизно 70 арт-об’єктів.

Одним із об’єктів виставки була скульптура дерев’яного танка в натуральну величину. Називається проєкт «Зимове садівництво». Його автором є український художник Сергій Григорян. Каркас танка створений із дерева і обтягнутий прозорою плівкою. Усередину митець помістив живі кімнатні рослини.

«Ми всі, як то кажуть, перебуваємо у відносній безпеці, тут і зараз. Але в будь-який момент може відбутись катастрофа, та чи інша. І вона відбудеться все одно, хочемо ми цього чи ні... Ми маємо підготуватись до цього. Якщо ми підготуємося, то катастрофа може стати меншою для нас. Ви маєте займатись не імітацією, а все таки готуватись і тверезо дивитись на речі», – так прокоментував свою роботу сам автор під час зустрічі.

У Луцьку відкрили новий великий арт-проєкт. ФОТО


Під час відкриття виставки відбувся виступ за участю молоді, яка заспівали пісню на вірш Тараса Шевченка «Думи мої, думи мої».

У Луцьку відкрили новий великий арт-проєкт. ФОТО


Куратор та ініціатор проєкту – фундатор музею Віктор Корсак.

«Ми хочемо, щоб люди почали думати про серйозні речі. Щоби, думаючи про ці речі, щось у них трансформувалось, змінювались цінності, ставились нові цілі, люди ставали кращими. Ідея – щоб заходили сюди одними, а виходили іншими», – каже Віктор Корсак.

У Луцьку відкрили новий великий арт-проєкт. ФОТО
У Луцьку відкрили новий великий арт-проєкт. ФОТО


Під час експозиції можна купити книгу «Думи» авторства Віктора Корсака. Усі кошти, виручені від продажу книги, спрямують на підтримку українського війська.

За словами організаторів, арт-проєкт буде доступний до перегляду декілька місяців.



Павло КОЦЬ

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Теги: арт-проєкт, «Думи»
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