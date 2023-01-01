У Луцьку відкрили новий великий арт-проєкт. ФОТО

У Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відбулась презентація нового арт-проєкту «Думи». У експозиції представлені роботи 43 українських митців та приблизно 70 арт-об’єктів.Одним із об’єктів виставки була скульптура дерев’яного танка в натуральну величину. Називається проєкт «Зимове садівництво». Його автором є український художник. Каркас танка створений із дерева і обтягнутий прозорою плівкою. Усередину митець помістив живі кімнатні рослини.«Ми всі, як то кажуть, перебуваємо у відносній безпеці, тут і зараз. Але в будь-який момент може відбутись катастрофа, та чи інша. І вона відбудеться все одно, хочемо ми цього чи ні... Ми маємо підготуватись до цього. Якщо ми підготуємося, то катастрофа може стати меншою для нас. Ви маєте займатись не імітацією, а все таки готуватись і тверезо дивитись на речі», – так прокоментував свою роботу сам автор під час зустрічі.Під час відкриття виставки відбувся виступ за участю молоді, яка заспівали пісню на вірш Тараса Шевченка «Думи мої, думи мої».Куратор та ініціатор проєкту – фундатор музею«Ми хочемо, щоб люди почали думати про серйозні речі. Щоби, думаючи про ці речі, щось у них трансформувалось, змінювались цінності, ставились нові цілі, люди ставали кращими. Ідея – щоб заходили сюди одними, а виходили іншими», – каже Віктор Корсак.Під час експозиції можна купити книгу «Думи» авторства Віктора Корсака. Усі кошти, виручені від продажу книги, спрямують на підтримку українського війська.За словами організаторів, арт-проєкт буде доступний до перегляду декілька місяців.