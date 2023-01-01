У Рожищі – новий начальник поліції

Климюка Василя Олександровича.



Про це



До виконання обов'язків на посаді він приступив нещодавно.



Раніше Василь Климюк був начальником сектору превентивної комунікації Луцького районного управління поліції.



Попередній очільник поліції Рожищенщини Юрій Присяжнюк перейшов працювати у Горохів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Рожище представили тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу поліцейської діяльності №1 – майора поліціїПро це Район.Рожище повідомили 13 квітня у Головному управлінні Національної поліції у Волинській області.До виконання обов'язків на посаді він приступив нещодавно.Раніше Василь Климюк був начальником сектору превентивної комунікації Луцького районного управління поліції.Попередній очільник поліції Рожищенщини Юрій Присяжнюк перейшов працювати у Горохів.

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