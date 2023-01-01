У Рожищі – новий начальник поліції

У Рожищі – новий начальник поліції
У місті Рожище представили тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу поліцейської діяльності №1 – майора поліції Климюка Василя Олександровича.

Про це Район.Рожище повідомили 13 квітня у Головному управлінні Національної поліції у Волинській області.

До виконання обов'язків на посаді він приступив нещодавно.

Раніше Василь Климюк був начальником сектору превентивної комунікації Луцького районного управління поліції.

Попередній очільник поліції Рожищенщини Юрій Присяжнюк перейшов працювати у Горохів.

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Теги: Климюк, начальник поліції
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