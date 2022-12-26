У Києві поховали загиблого Героя з Волині Сергія Подкопаєва

У Києві поховали загиблого Героя з Волині Сергія Подкопаєва
У Києві попрощалися із 36-річним уродженцем Волині Сергієм Подкопаєвим (позивний Пархом), який загинув під Бахмутом. Поховали відважного українського воїна на Алеї Героїв Лісового кладовища у середу, 12 квітня.

Про це повідомив Степан Брацюнь у фейсбуці, – пише ВСН.

Сергію Подкопаєву було 36 років, він народився на Волині в місті Володимир. Коли розпочалася повномасштабна війна, одним з перших взяв до рук зброю і став на захист України. Спочатку записався до Київської тероборони в роту УВО, яку формувала ОУН, пізніше служив в 23 окремому батальйоні спецпризначення, 02-22 бригади при Президенті України.
У Києві поховали загиблого Героя з Волині Сергія Подкопаєва

«В 2013 році, Сергій разом зі своєю мамою, Олександрою Підкопаєвою брали участь в Революції Гідності приїхали до Києва з Волині. Обоє гідно відстоювали правду і справедливість, поки Сергій бився з ворогами на Сході України, мама відстоювала добробатів в судах. Я познайомився із Сергієм 10 березня 2022 року в Бортничах під Києвом, де дислокувалася рота УВО. В цей час Сергій з Ігорем Рудником готувався щоб заступити на позиції, які контролювали, в його очах горіла відвага і впевненість, що ворогу ніколи не здобути столиці. Схиляємо наші голови перед нашими захисниками. Низький уклін мамі Сергія, пані Олександрі Підкопаєвій, яка зростила відважного українського лицаря. Щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Сергія», – йдеться у дописі.
У Києві поховали загиблого Героя з Волині Сергія Подкопаєва
У Києві поховали загиблого Героя з Волині Сергія Подкопаєва
У Києві поховали загиблого Героя з Волині Сергія Подкопаєва
У Києві поховали загиблого Героя з Волині Сергія Подкопаєва

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Теги: Пархом, похорон, Київ, Подкопаєв, воїн
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