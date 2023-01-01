Під Бахмутом загинув 36-річний волинянин Сергій Подкопаєв

Під Бахмутом загинув 36-річний волинянин Сергій Подкопаєв
Вранці 5 квітня під Бахмутом, виконуючи бойове завдання, героїчно загинув уродженець нашого міста Сергій Подкопаєв.

Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Боєць із позивним "Пархом" з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України - спочатку у складі роти УВО, а потім - 23-го окремого батальйону спеціального призначення, де був водієм. Сергію було всього 36 років.

Побратими згадують його як добру і світлу людину, товариша, що готовий віддати останню сорочку та як запеклого патріота.

У бійця залишилась мама, яка мешкає в столиці, тож прощання з полеглим Сергієм Подкопаєвим відбудеться у Києві.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять та слава Герою!

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Теги: Волинь, Володимир, війна, смерть
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