В Луцьку виготовили перший в Україні «Леопард». ФОТО
Сьогодні, 14:24
У Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, що у Луцьку, створили першого в Україні «Леопарда» – дерев'яну скульптуру танка в натуральну величину.
Про це повідомляє ІА "Конкурент".
Мистецький об’єкт створив український художник Сергій Григорян в межах артпроєкту «Думи», – розповідають у музеї.
Проєкт з танком Григорян назвав «Зимове садівництво». Каркас танка зроблений з дерева та обтягнутий прозорою плівкою. Всередині нього митець помістив різні зелені кімнатні рослини.
«Мистецький об'єкт демонструє ідею протистояння двох типів мислення: землеробського (українського) та кочівницького (російського). Танк – це зброя для війни, але зроблений з дерева, яке здавна є основним матеріалом для знарядь праці землеробів, тобто це така собі гра в імітацію військових процесів. Хто виграє в протистоянні кочівників та землеробів, на думку митця, ми дізнаємося у середу, 12 квітня, о 17:00 під час відкриття виставки», – зазначають організатори виставки.
В експозиції будуть представлені роботи 43 українських митців та близько 70-и артоб’єктів. Куратором «Дум» виступив фундатор музею Віктор Корсак.
Вхід на відкриття виставки вільний.
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Про це повідомляє ІА "Конкурент".
Мистецький об’єкт створив український художник Сергій Григорян в межах артпроєкту «Думи», – розповідають у музеї.
Проєкт з танком Григорян назвав «Зимове садівництво». Каркас танка зроблений з дерева та обтягнутий прозорою плівкою. Всередині нього митець помістив різні зелені кімнатні рослини.
«Мистецький об'єкт демонструє ідею протистояння двох типів мислення: землеробського (українського) та кочівницького (російського). Танк – це зброя для війни, але зроблений з дерева, яке здавна є основним матеріалом для знарядь праці землеробів, тобто це така собі гра в імітацію військових процесів. Хто виграє в протистоянні кочівників та землеробів, на думку митця, ми дізнаємося у середу, 12 квітня, о 17:00 під час відкриття виставки», – зазначають організатори виставки.
В експозиції будуть представлені роботи 43 українських митців та близько 70-и артоб’єктів. Куратором «Дум» виступив фундатор музею Віктор Корсак.
Вхід на відкриття виставки вільний.
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