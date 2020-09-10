В Луцьку виготовили перший в Україні «Леопард». ФОТО





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Мистецький об’єкт створив український художник Сергій Григорян в межах артпроєкту «Думи», – розповідають у музеї.



Проєкт з танком Григорян назвав «Зимове садівництво». Каркас танка зроблений з дерева та обтягнутий прозорою плівкою. Всередині нього митець помістив різні зелені кімнатні рослини.



«Мистецький об'єкт демонструє ідею протистояння двох типів мислення: землеробського (українського) та кочівницького (російського). Танк – це зброя для війни, але зроблений з дерева, яке здавна є основним матеріалом для знарядь праці землеробів, тобто це така собі гра в імітацію військових процесів. Хто виграє в протистоянні кочівників та землеробів, на думку митця, ми дізнаємося у середу, 12 квітня, о 17:00 під час відкриття виставки», – зазначають організатори виставки.



В експозиції будуть представлені роботи 43 українських митців та близько 70-и артоб’єктів. Куратором «Дум» виступив фундатор музею Віктор Корсак.



Вхід на відкриття виставки вільний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, що у Луцьку, створили першого в Україні «Леопарда» – дерев'яну скульптуру танка в натуральну величину.Про це повідомляє ІА "Конкурент" Мистецький об’єкт створив український художникв межах артпроєкту «Думи», – розповідають у музеї.Проєкт з танком Григорян назвав «Зимове садівництво». Каркас танка зроблений з дерева та обтягнутий прозорою плівкою. Всередині нього митець помістив різні зелені кімнатні рослини.«Мистецький об'єкт демонструє ідею протистояння двох типів мислення: землеробського (українського) та кочівницького (російського). Танк – це зброя для війни, але зроблений з дерева, яке здавна є основним матеріалом для знарядь праці землеробів, тобто це така собі гра в імітацію військових процесів. Хто виграє в протистоянні кочівників та землеробів, на думку митця, ми дізнаємося у середу, 12 квітня, о 17:00 під час відкриття виставки», – зазначають організатори виставки.В експозиції будуть представлені роботи 43 українських митців та близько 70-и артоб’єктів. Куратором «Дум» виступив фундатор музею Віктор Корсак.Вхід на відкриття виставки вільний.

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