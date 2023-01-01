Частина жителів Ковеля та прилеглих сіл залишилися без світла через аварію





Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



9 квітня, тимчасово без світла опиняться мешканці мікрорайону Ковеля-2, вулиць В. Кияна, А.Грищенка і прилеглих вулиць.



А також без електрики залишаться села Білин, Колодниця, Тойкут, Доротище, Гішин, Воля, Любче, Лапні, Заріччя.



За повідомленням диспетчера Ковельської філії «Волиньобленерго», світла не буде приблизно до 19 години цього дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Ковелі ліквідовують аварійну ситуацію на електромережі.Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.9 квітня, тимчасово без світла опиняться мешканці мікрорайону Ковеля-2, вулиць В. Кияна, А.Грищенка і прилеглих вулиць.А також без електрики залишаться села Білин, Колодниця, Тойкут, Доротище, Гішин, Воля, Любче, Лапні, Заріччя.За повідомленням диспетчера Ковельської філії «Волиньобленерго», світла не буде приблизно до 19 години цього дня.

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