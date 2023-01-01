Частина жителів Ковеля та прилеглих сіл залишилися без світла через аварію

Частина жителів Ковеля та прилеглих сіл залишилися без світла через аварію
У місті Ковелі ліквідовують аварійну ситуацію на електромережі.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

9 квітня, тимчасово без світла опиняться мешканці мікрорайону Ковеля-2, вулиць В. Кияна, А.Грищенка і прилеглих вулиць.

А також без електрики залишаться села Білин, Колодниця, Тойкут, Доротище, Гішин, Воля, Любче, Лапні, Заріччя.

За повідомленням диспетчера Ковельської філії «Волиньобленерго», світла не буде приблизно до 19 години цього дня.

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Теги: електроенергія, Волиньобленерго, аварійні відключення
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