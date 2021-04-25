Луцькі нацгвардійці освятили вербу. ФОТО

Луцькі нацгвардійці освятили вербу. ФОТО
У підрозділі волинських гвардійців провели обряд освячення верби.
Попри всі випробування, українці продовжують жити за християнським календарем, шануючи традиції, які підтримують нашу віру в перемогу над злом. І Вербна неділя – одна з них.

Про це повідомляють у Військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.

«Сьогодні нам треба залишити позаду все те, що руйнує і роз’єднує. Які би тривоги ми не переживали, якщо житимемо в єдності, нас не розіпнуть і не знищать», – сказав капелан отець Сергій Лівончук.
Луцькі нацгвардійці освятили вербу. ФОТО

Згідно зі Святим Письмом, Ісус Христос прибув до Єрусалима після того, як сотворив одне з найбільших чудес – воскресив померлого Лазаря. Тому в День Входження Ісуса в Єрусалим його зустрічали безліч паломників, які устелили шлях пальмовим гіллям. Звідси пішла традиція освячувати пальмові гілки. На наших теренах їх замінили на вербові.
Луцькі нацгвардійці освятили вербу. ФОТО

Вербове віття сьогодні є важливим символом миру, який неодмінно настане – після перемоги.

Луцькі нацгвардійці освятили вербу. ФОТО
Луцькі нацгвардійці освятили вербу. ФОТО

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Теги: Вербна неділя, Волинь, Луцьк
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