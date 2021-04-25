Луцькі нацгвардійці освятили вербу. ФОТО
Сьогодні, 15:38
У підрозділі волинських гвардійців провели обряд освячення верби.
Попри всі випробування, українці продовжують жити за християнським календарем, шануючи традиції, які підтримують нашу віру в перемогу над злом. І Вербна неділя – одна з них.
Про це повідомляють у Військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
«Сьогодні нам треба залишити позаду все те, що руйнує і роз’єднує. Які би тривоги ми не переживали, якщо житимемо в єдності, нас не розіпнуть і не знищать», – сказав капелан отець Сергій Лівончук.
Згідно зі Святим Письмом, Ісус Христос прибув до Єрусалима після того, як сотворив одне з найбільших чудес – воскресив померлого Лазаря. Тому в День Входження Ісуса в Єрусалим його зустрічали безліч паломників, які устелили шлях пальмовим гіллям. Звідси пішла традиція освячувати пальмові гілки. На наших теренах їх замінили на вербові.
Вербове віття сьогодні є важливим символом миру, який неодмінно настане – після перемоги.
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Попри всі випробування, українці продовжують жити за християнським календарем, шануючи традиції, які підтримують нашу віру в перемогу над злом. І Вербна неділя – одна з них.
Про це повідомляють у Військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
«Сьогодні нам треба залишити позаду все те, що руйнує і роз’єднує. Які би тривоги ми не переживали, якщо житимемо в єдності, нас не розіпнуть і не знищать», – сказав капелан отець Сергій Лівончук.
Згідно зі Святим Письмом, Ісус Христос прибув до Єрусалима після того, як сотворив одне з найбільших чудес – воскресив померлого Лазаря. Тому в День Входження Ісуса в Єрусалим його зустрічали безліч паломників, які устелили шлях пальмовим гіллям. Звідси пішла традиція освячувати пальмові гілки. На наших теренах їх замінили на вербові.
Вербове віття сьогодні є важливим символом миру, який неодмінно настане – після перемоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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