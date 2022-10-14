На Харківщині в госпіталі помер військовий з Волині Валерій Степанюк





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



У Харківському військовому госпіталі помер Валерій Степанюк, 1994 року народження, мешканець Нововолинська.



Інформація щодо прибуття тіла буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost щиро співчуваю рідним і близьким.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська область у війні з Російською Федерацією втратила ще одного Героя.Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.У Харківському військовому госпіталі помер, 1994 року народження, мешканець Нововолинська.Інформація щодо прибуття тіла буде згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost щиро співчуваю рідним і близьким.

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