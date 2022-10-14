На Харківщині в госпіталі помер військовий з Волині Валерій Степанюк
Сьогодні, 16:29
Волинська область у війні з Російською Федерацією втратила ще одного Героя.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
У Харківському військовому госпіталі помер Валерій Степанюк, 1994 року народження, мешканець Нововолинська.
Інформація щодо прибуття тіла буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost щиро співчуваю рідним і близьким.
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
У Харківському військовому госпіталі помер Валерій Степанюк, 1994 року народження, мешканець Нововолинська.
Інформація щодо прибуття тіла буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost щиро співчуваю рідним і близьким.
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