На Харківщині в госпіталі помер військовий з Волині Валерій Степанюк

На Харківщині в госпіталі помер військовий з Волині Валерій Степанюк
Волинська область у війні з Російською Федерацією втратила ще одного Героя.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

У Харківському військовому госпіталі помер Валерій Степанюк, 1994 року народження, мешканець Нововолинська.

Інформація щодо прибуття тіла буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost щиро співчуваю рідним і близьким.

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Теги: війна, росія, Україна, смерть, загибель
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