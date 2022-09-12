Як волинські військові освячували вербу на Харківщині. ФОТО

Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого виконують бойові завдання далеко від дому, але і там не забувають про свята та звичаї.Про це повідомляють на офіційній сторінці бригади.Воїни Князівської 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які виконують бойові завдання на Харківщині, урочистим богослужінням і освяченням верби, яке провів капелан бригади, отець Ігор, відзначили Вхід Господній в Єрусалим."Святкуйте з радістю, поки ми тримаємо фронт! Не ми б’ємо – верба б’є!" - йдеться у дописі під фото.