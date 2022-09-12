Як волинські військові освячували вербу на Харківщині. ФОТО

Як волинські військові освячували вербу на Харківщині. ФОТО
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого виконують бойові завдання далеко від дому, але і там не забувають про свята та звичаї.

Про це повідомляють на офіційній сторінці бригади.

Воїни Князівської 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які виконують бойові завдання на Харківщині, урочистим богослужінням і освяченням верби, яке провів капелан бригади, отець Ігор, відзначили Вхід Господній в Єрусалим.

"Святкуйте з радістю, поки ми тримаємо фронт! Не ми б’ємо – верба б’є!" - йдеться у дописі під фото.


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Теги: Волинь, 14 ОМБР, війна, Харківщина
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