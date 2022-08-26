Волинський ансамбль з 93-річним артистом гастролює областю та збирає гроші для ЗСУ

Волинський ансамбль з 93-річним артистом гастролює областю та збирає гроші для ЗСУ
Нині кожен воює на своєму фронті. Рожищенський аматорський фольклорний ансамбль «Материнка» концертує селами Волині і збирає гроші для ЗСУ.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Уже вдалось зібрати майже 85 тисяч гривень. Колектив на чолі з керівницею Валентиною Добровольською та її 93-річним батьком виступає зі стрілецькими та повстанськими піснями. Тим самим підтримують патріотичний дух та допомагають армії.



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Теги: Волинь, культура, волонтерство, Рожище
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Сьогодні, 12:27
 0
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