Волинський ансамбль з 93-річним артистом гастролює областю та збирає гроші для ЗСУ





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Уже вдалось зібрати майже 85 тисяч гривень. Колектив на чолі з керівницею Валентиною Добровольською та її 93-річним батьком виступає зі стрілецькими та повстанськими піснями. Тим самим підтримують патріотичний дух та допомагають армії.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нині кожен воює на своєму фронті. Рожищенський аматорський фольклорний ансамбль «Материнка» концертує селами Волині і збирає гроші для ЗСУ.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Уже вдалось зібрати майже 85 тисяч гривень. Колектив на чолі з керівницеюта її 93-річним батьком виступає зі стрілецькими та повстанськими піснями. Тим самим підтримують патріотичний дух та допомагають армії.

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