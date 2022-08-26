Волинський ансамбль з 93-річним артистом гастролює областю та збирає гроші для ЗСУ
Сьогодні, 11:26
Нині кожен воює на своєму фронті. Рожищенський аматорський фольклорний ансамбль «Материнка» концертує селами Волині і збирає гроші для ЗСУ.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Уже вдалось зібрати майже 85 тисяч гривень. Колектив на чолі з керівницею Валентиною Добровольською та її 93-річним батьком виступає зі стрілецькими та повстанськими піснями. Тим самим підтримують патріотичний дух та допомагають армії.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Уже вдалось зібрати майже 85 тисяч гривень. Колектив на чолі з керівницею Валентиною Добровольською та її 93-річним батьком виступає зі стрілецькими та повстанськими піснями. Тим самим підтримують патріотичний дух та допомагають армії.
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