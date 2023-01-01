На Київщині трактор підірвався на міні

На Київщині трактор підірвався на міні
У Київській області трактор наїхав на полі на протитанкову міну.

Про це повідомляють у ДСНС.

8 квітня о 15:29 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про підрив трактора, який рухався по полю в межах сіл Русанівка та Світильня.

На місце виклику виїхали рятувальники 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари.

По прибуттю на місце події встановлено, що трактор МТЗ-80, рухаючись по полю наїхав на протитанкову міну та підірвався, внаслідок чого водій отримав тілесні ушкодження.

Наразі на місці події та прилеглій до неї території працює піротехнічна група щодо знешкодження ще 6-ти піротехнічних мін.

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Теги: війна, Україна, міна, ДСНС
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