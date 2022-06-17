Росіяни влучили у житловий будинок в Запоріжжі, загинули чоловік та дитина





Як передає кореспондент



Внаслідок влучання ракети частково зруйновано приватний будинок, горів дах на загальній площі 100 кв.метрів. Знайдено другу воронку поруч із сусіднім домогосподарством. Пошкоджені сусідні будинки (вікна, дахи).



На місці працюють, енерго та газова служби міста, поліція, медична служба, комунальна служба "Кобра". Відбувається обхід сусідніх будинків. Всього залучено 13 одиниць техніки та 62 спеціалістів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі у Запоріжжі прогримів вибух. Ракета влучила у житловий будинок, де проживали три людини - чоловік, жінка та дитина 2012 року народження. Вижила, на жаль, тільки жінка.Як передає кореспондент ТСН.ua , пошукові роботи на місці трагедії закінчено.Внаслідок влучання ракети частково зруйновано приватний будинок, горів дах на загальній площі 100 кв.метрів. Знайдено другу воронку поруч із сусіднім домогосподарством. Пошкоджені сусідні будинки (вікна, дахи).На місці працюють, енерго та газова служби міста, поліція, медична служба, комунальна служба "Кобра". Відбувається обхід сусідніх будинків. Всього залучено 13 одиниць техніки та 62 спеціалістів.

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