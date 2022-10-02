Курс валют у Луцьку 9 квітня

Курс валют у Луцьку 9 квітня
9 квітня готівковий курс долара становить 37.5, продають його за 37.65.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.65, а продають за – 40.85.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.65, а продають за 8,75.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гроші, курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 9 квітня
Сьогодні, 09:17
Українські воїни знищили склад боєприпасів, 2 райони розташування окупантів та 5 станцій РЕБ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
Вербна неділя: як святкувати і що не можна робити
Сьогодні, 08:03
На Київщині під час сутичок під храмом УПЦ МП помер чоловік
Сьогодні, 06:07
3 000 гектарів лісу на Волині – під забороною відвідування
Сьогодні, 05:00
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 5 березня Курс валют у Луцьку 5 березня
05 березень, 09:16
Курс валют у Луцьку 2 жовтня Курс валют у Луцьку 2 жовтня
02 жовтень, 2022, 10:15
Курс валют у Луцьку на 21 серпня Курс валют у Луцьку на 21 серпня
21 серпень, 2022, 09:21
Курс валют у Луцьку на 2 січня Курс валют у Луцьку на 2 січня
02 січень, 2021, 09:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку 9 квітня
Сьогодні, 09:17
 0
Українські воїни знищили склад боєприпасів, 2 райони розташування окупантів та 5 станцій РЕБ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
 0
Вербна неділя: як святкувати і що не можна робити
Сьогодні, 08:03
 0
На Київщині під час сутичок під храмом УПЦ МП помер чоловік
Сьогодні, 06:07
 0
3 000 гектарів лісу на Волині – під забороною відвідування
Сьогодні, 05:00
 0
Медіа
відео
1/8