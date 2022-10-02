Курс валют у Луцьку 9 квітня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.65, а продають за – 40.85.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.65, а продають за 8,75.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 квітня готівковий курс долара становить 37.5, продають його за 37.65.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.65, а продають за – 40.85.Щодо польського злотого, то його купують за 8.65, а продають за 8,75.

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