Рада пропонує нові штрафи для пішоходів
Сьогодні, 17:40
Верховна Рада пропонує встановити штрафи для пішоходів, які пересуваються вулицею у темну пору доби без світлоповертальних елементів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту.
Депутати пропонують запровадити відповідальність за пересування пішоходами проїзною частиною або узбіччям у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості без використання світлоповертальних елементів (стрічки, наклейки, жилету тощо) або одягу, який має світлоповертальні елементи.
За порушення пропонують накладати штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 гривень).
Таким чином, законопроєкт покликаний зменшити кількість ДТП.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту.
Депутати пропонують запровадити відповідальність за пересування пішоходами проїзною частиною або узбіччям у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості без використання світлоповертальних елементів (стрічки, наклейки, жилету тощо) або одягу, який має світлоповертальні елементи.
За порушення пропонують накладати штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 гривень).
Таким чином, законопроєкт покликаний зменшити кількість ДТП.
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