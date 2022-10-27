Рада пропонує нові штрафи для пішоходів

Рада пропонує нові штрафи для пішоходів
Верховна Рада пропонує встановити штрафи для пішоходів, які пересуваються вулицею у темну пору доби без світлоповертальних елементів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту.

Депутати пропонують запровадити відповідальність за пересування пішоходами проїзною частиною або узбіччям у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості без використання світлоповертальних елементів (стрічки, наклейки, жилету тощо) або одягу, який має світлоповертальні елементи.

За порушення пропонують накладати штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 гривень).

Таким чином, законопроєкт покликаний зменшити кількість ДТП.

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Теги: пішоходи, штрафи, ВР
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