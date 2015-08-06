Суддю з Луцька позбавили довічних виплат через «кримінал»

Суддю з Луцька позбавили довічних виплат через «кримінал»
Вища рада правосуддя під час засідання 11 квітня 2023 року прийняла рішення про припинення відставки судді Олега Ющука у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення злочину.

Про це повідомили у ВРП.

Олег Ющук звільнився з посади судді Луцького міськрайонного суду, подавши відповідну заяву. Його урочисто відправили у відставку 5 лютого 2021 року.

Водночас з 2018 року Олега Ющука звинуватили хабарництві. За 500 доларів він обіцяв волинянину домовитися з іншим суддею Андрієм Сівчуком залагодити проблему – закрити адмінсправу про п’яне водіння за строком давності.

Як зазначають у ВРП, вироком Вищого антикорупційного суду Ющука визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 369 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави), призначено покарання у виді позбавлення волі на три роки. Вирок набув законної сили, а тому наявні правові підстави для припинення відставки Олега Ющука.

Припинення відставки судді є підставою для припинення виплати щомісячного довічного грошового утримання, що було нараховано у зв’язку з відставкою.

Копію рішення Ради направлять до Пенсійного фонду України.

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Теги: Ющук, суддя, виплати, кримінал
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