Потепління прийде з наступного тижня, – Діденко
Сьогодні, 17:25
Відчутне потепління в Україну прийде у вівторок 18 квітня. У суботу прогнозують дощі, а на Великдень дещо потепліє, проте місцями будуть опади.
Про це повідомила синоптик Наталя Діденко у фейсбуці.
За словами синоптика, п'ятниця буде в Україні синоптично неоднорідною. Так, тепло охопить західні області, більшість півдня (окрім Запоріжжя) та частину центральних областей. Протягом дня там очікується +15+20 градусів.
Найхолоднішою частиною країни виявиться північна, також східна, а ще Полтавщина. Вдень +8+11 градусів.
Крім того 14-го квітня помірні дощі пройдуть у східних областях, у більшості областей України – місцями невеликі.
У західній частині України переважатиме суха погода, хіба що ввечері на Закарпатті піде дощ.
За словами Діденко, відчутніше тепло прийде у вівторок, 18-го квітня.
Синоптик додада, що найближчими днями про стабільний антициклон над Україною та тривалий період без дощів поки що не йдеться.
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Про це повідомила синоптик Наталя Діденко у фейсбуці.
За словами синоптика, п'ятниця буде в Україні синоптично неоднорідною. Так, тепло охопить західні області, більшість півдня (окрім Запоріжжя) та частину центральних областей. Протягом дня там очікується +15+20 градусів.
Найхолоднішою частиною країни виявиться північна, також східна, а ще Полтавщина. Вдень +8+11 градусів.
Крім того 14-го квітня помірні дощі пройдуть у східних областях, у більшості областей України – місцями невеликі.
У західній частині України переважатиме суха погода, хіба що ввечері на Закарпатті піде дощ.
За словами Діденко, відчутніше тепло прийде у вівторок, 18-го квітня.
Синоптик додада, що найближчими днями про стабільний антициклон над Україною та тривалий період без дощів поки що не йдеться.
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