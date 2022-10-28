Потепління прийде з наступного тижня, – Діденко

Відчутне потепління в Україну прийде у вівторок 18 квітня. У суботу прогнозують дощі, а на Великдень дещо потепліє, проте місцями будуть опади.Про це повідомила синоптикЗа словами синоптика, п'ятниця буде в Україні синоптично неоднорідною. Так, тепло охопить західні області, більшість півдня (окрім Запоріжжя) та частину центральних областей. Протягом дня там очікується +15+20 градусів.Найхолоднішою частиною країни виявиться північна, також східна, а ще Полтавщина. Вдень +8+11 градусів.Крім того 14-го квітня помірні дощі пройдуть у східних областях, у більшості областей України – місцями невеликі.У західній частині України переважатиме суха погода, хіба що ввечері на Закарпатті піде дощ.За словами Діденко, відчутніше тепло прийде у вівторок, 18-го квітня.Синоптик додада, що найближчими днями про стабільний антициклон над Україною та тривалий період без дощів поки що не йдеться.