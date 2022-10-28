Потепління прийде з наступного тижня, – Діденко

Потепління прийде з наступного тижня, – Діденко
Відчутне потепління в Україну прийде у вівторок 18 квітня. У суботу прогнозують дощі, а на Великдень дещо потепліє, проте місцями будуть опади.

Про це повідомила синоптик Наталя Діденко у фейсбуці.

За словами синоптика, п'ятниця буде в Україні синоптично неоднорідною. Так, тепло охопить західні області, більшість півдня (окрім Запоріжжя) та частину центральних областей. Протягом дня там очікується +15+20 градусів.

Найхолоднішою частиною країни виявиться північна, також східна, а ще Полтавщина. Вдень +8+11 градусів.

Крім того 14-го квітня помірні дощі пройдуть у східних областях, у більшості областей України – місцями невеликі.

У західній частині України переважатиме суха погода, хіба що ввечері на Закарпатті піде дощ.

За словами Діденко, відчутніше тепло прийде у вівторок, 18-го квітня.

Синоптик додада, що найближчими днями про стабільний антициклон над Україною та тривалий період без дощів поки що не йдеться.

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Теги: потепління, Україна, вихідні, погода
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