Не з'явився на призов: волинянина засудили на 3 роки умовно

Не з'явився на призов: волинянина засудили на 3 роки умовно
Жителя Любешівщини засудили до тюремного терміну за те, що не з’явився на призов до військової служби під час мобілізації.

Про це повідомили у Другому відділі Камінь-Каширського РТЦК та СП.

Чоловік отримав повістку про призов, але не з’явився до військкомату без поважних причин.

«Така поведінка жителя Любешівщини вважається кримінальним правопорушенням. Відтак, суд визнав його винним і засудив до трьох років позбавлення волі. Проте звільнив його від відбування покарання за умови, що він не вчинить нового злочину і виконає певні обов’язки протягом одного року іспитового строку відповідно до статей 75 та 76 Кримінального кодексу України», - поінформували у дописі.

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Теги: волинянин, військкомат, засудили
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