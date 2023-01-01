Не з'явився на призов: волинянина засудили на 3 роки умовно
Сьогодні, 16:50
Жителя Любешівщини засудили до тюремного терміну за те, що не з’явився на призов до військової служби під час мобілізації.
Про це повідомили у Другому відділі Камінь-Каширського РТЦК та СП.
Чоловік отримав повістку про призов, але не з’явився до військкомату без поважних причин.
«Така поведінка жителя Любешівщини вважається кримінальним правопорушенням. Відтак, суд визнав його винним і засудив до трьох років позбавлення волі. Проте звільнив його від відбування покарання за умови, що він не вчинить нового злочину і виконає певні обов’язки протягом одного року іспитового строку відповідно до статей 75 та 76 Кримінального кодексу України», - поінформували у дописі.
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Про це повідомили у Другому відділі Камінь-Каширського РТЦК та СП.
Чоловік отримав повістку про призов, але не з’явився до військкомату без поважних причин.
«Така поведінка жителя Любешівщини вважається кримінальним правопорушенням. Відтак, суд визнав його винним і засудив до трьох років позбавлення волі. Проте звільнив його від відбування покарання за умови, що він не вчинить нового злочину і виконає певні обов’язки протягом одного року іспитового строку відповідно до статей 75 та 76 Кримінального кодексу України», - поінформували у дописі.
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