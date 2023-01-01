У ЗСУ суттєво знизився рівень летальності поранених бійців

У ЗСУ суттєво знизився рівень летальності поранених бійців
Цього вдалося досягти завдяки праці Медичних сил ЗСУ, які рятують життя і здоров‘я наших поранених військовослужбовців.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Маляр, пише Армія.ФМ.

"Медичним силам вдалось суттєво знизити рівень летальності насамперед за рахунок наближення кваліфікованої медичної допомоги до поля бою та правильно спланованої евакуації, а також завдяки створенню унікального єдиного медичного простору цивільних та військових медзакладів", - заявила вона.

Також Маляр зазначила, що рівень летальності у ЗСУ нижчий, аніж був під час бойових дій в Іраку та Афганістані.

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Теги: поранені бійці, летальність, Маляр
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