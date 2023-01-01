У ЗСУ суттєво знизився рівень летальності поранених бійців





Про це повідомила заступниця міністра оборони Маляр, пише



"Медичним силам вдалось суттєво знизити рівень летальності насамперед за рахунок наближення кваліфікованої медичної допомоги до поля бою та правильно спланованої евакуації, а також завдяки створенню унікального єдиного медичного простору цивільних та військових медзакладів", - заявила вона.



Також Маляр зазначила, що рівень летальності у ЗСУ нижчий, аніж був під час бойових дій в Іраку та Афганістані.

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