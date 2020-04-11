На Волині поліція посилено охоронятиме вірян на Великдень





Про це повідомили у пресслужбі волинської поліції.



Зокрема, для підтримання правопорядку додатково залучать близько 500 правоохоронців.



Правоохоронці чергуватимуть у місцях проведення богослужінь та перебування вірян.



«Нагадуємо, що

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