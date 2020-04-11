На Волині поліція посилено охоронятиме вірян на Великдень
Сьогодні, 15:38
На Волині під час відзначення Великодня збільшать кількість нарядів поліції на вулицях.
Про це повідомили у пресслужбі волинської поліції.
Зокрема, для підтримання правопорядку додатково залучать близько 500 правоохоронців.
Правоохоронці чергуватимуть у місцях проведення богослужінь та перебування вірян.
«Нагадуємо, що комендантська година діятиме, як і зазвичай: з 24 до 5 ранку. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки, адже й у Великдень зберігається загроза провокацій чи ракетних обстрілів», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі волинської поліції.
Зокрема, для підтримання правопорядку додатково залучать близько 500 правоохоронців.
Правоохоронці чергуватимуть у місцях проведення богослужінь та перебування вірян.
«Нагадуємо, що комендантська година діятиме, як і зазвичай: з 24 до 5 ранку. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки, адже й у Великдень зберігається загроза провокацій чи ракетних обстрілів», – йдеться у повідомленні.
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