Чи готові парафіяни Успенського собору у Володимирі перейти до ПЦУ. ВІДЕО





Про це пише



Поряд із храмом



До мстиславового храму у 2009 приїжджав російський патріарх кирило, а влітку 2022 року – колишній намісник Лаври Паша “Мерседес”. До слова, нещодавно керуючий Володимир-Волинською єпархією УПЦ мп їздив до Києво-Печерської Лаври та став на захист Павла Лебедя.



Самі ж парафіяни та священники переконують, що більше ніяких зв’язків з росією вони не мають і вперто не хочуть бачити, або ж визнавати цього вголос. Навіть, попри висновок державної релігієзнавчої комісії, яка дослідила, що нова редакція Статуту та Постанови Собору не розірвала зв’язки УПЦ із російською православною церквою.



Людей не спиняє й побиття військового у Хмельницькому, і те, що більшість священників УПЦ мп в окупованих областях України перейшла на сторону росії, і те, що росія обмінює попів на українських полонених, і те, що митрополит Онуфрій досі є членом собору РПЦ та має російський паспорт. Знахідки СБУ у храмах Української православної церкви московського патріархату та багато інших доказів причетності УПЦ до рф, яка уже дев’ятий рік поспіль вбиває наших громадян, гвалтує жінок і дітей, грабує і відбирає житло, відбирає наші території.



Тож, чи згодні віряни з тим, що у Володимирі може не буде УПЦ мп, та чи визнають автокефалію ПЦУ, дивіться у відеосюжеті:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Вербну неділю до Успенського собору у Володимирі прийшло, порівняно з іншими церквами міста, не багато прихожан. Проте віряни, які ходять молитися до УПЦ МП, пори останні події в Україні, переконані, що їхня церква немає ніяких зв’язків із ворогом.Про це пише БУГ Поряд із храмом відбувалася акція протесту з метою закликати парафіян не ходити до собору, поки він підлеглий УПЦ МП, що є філією країни агресора.До мстиславового храму у 2009 приїжджав російський патріарх, а влітку 2022 року – колишній намісник Лаври. До слова, нещодавно керуючий Володимир-Волинською єпархією УПЦ мп їздив до Києво-Печерської Лаври та став на захист Павла Лебедя.Самі ж парафіяни та священники переконують, що більше ніяких зв’язків з росією вони не мають і вперто не хочуть бачити, або ж визнавати цього вголос. Навіть, попри висновок державної релігієзнавчої комісії, яка дослідила, що нова редакція Статуту та Постанови Собору не розірвала зв’язки УПЦ із російською православною церквою.Людей не спиняє й побиття військового у Хмельницькому, і те, що більшість священників УПЦ мп в окупованих областях України перейшла на сторону росії, і те, що росія обмінює попів на українських полонених, і те, що митрополит Онуфрій досі є членом собору РПЦ та має російський паспорт. Знахідки СБУ у храмах Української православної церкви московського патріархату та багато інших доказів причетності УПЦ до рф, яка уже дев’ятий рік поспіль вбиває наших громадян, гвалтує жінок і дітей, грабує і відбирає житло, відбирає наші території.Тож, чи згодні віряни з тим, що у Володимирі може не буде УПЦ мп, та чи визнають автокефалію ПЦУ, дивіться у відеосюжеті:

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