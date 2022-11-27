На Донбасі загинув 28-річний волинянин Микола Кузьмич

На Донбасі загинув 28-річний волинянин Микола Кузьмич
На війні з російськими окупантами загинув 28-річний Герой з Любешівської громади Микола Васильович Кузьмич.

Про це повідомили у Любешівській громаді.

Солдат, стрілець-зенітник загинув 2 лютого 2023 року під час ведення бойових дій на території Донецької області.

Микола Кузьмич був жителем села Дольськ.

«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким захисника. Низький уклін Герою. Сумуємо всією громадою. Вічна пам’ять, честь і шана захиснику України», - написав заступник селищного голови Володимир Сергійчук.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

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Теги: Кузьмич, загинув, волинянин, військовий
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