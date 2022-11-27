На Донбасі загинув 28-річний волинянин Микола Кузьмич
Сьогодні, 12:50
На війні з російськими окупантами загинув 28-річний Герой з Любешівської громади Микола Васильович Кузьмич.
Про це повідомили у Любешівській громаді.
Солдат, стрілець-зенітник загинув 2 лютого 2023 року під час ведення бойових дій на території Донецької області.
Микола Кузьмич був жителем села Дольськ.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким захисника. Низький уклін Герою. Сумуємо всією громадою. Вічна пам’ять, честь і шана захиснику України», - написав заступник селищного голови Володимир Сергійчук.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Любешівській громаді.
Солдат, стрілець-зенітник загинув 2 лютого 2023 року під час ведення бойових дій на території Донецької області.
Микола Кузьмич був жителем села Дольськ.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким захисника. Низький уклін Герою. Сумуємо всією громадою. Вічна пам’ять, честь і шана захиснику України», - написав заступник селищного голови Володимир Сергійчук.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія використала приблизно 660 дронів Shahed і очікує на нову поставку, – Скібіцький
Сьогодні, 13:30
У Туреччині внаслідок землетрусу загинуло 912 людей
Сьогодні, 13:00
На Донбасі загинув 28-річний волинянин Микола Кузьмич
Сьогодні, 12:50
На Волині горіли три житлові будинки
Сьогодні, 12:39
Резніков розповів, яким буде очікуваний новий наступ росіян
Сьогодні, 12:15
Медіа