У Туреччині внаслідок землетрусу загинуло 912 людей





Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, пише



З-під завалів дістали 2470 людей, повідомив Ердоган. Зруйновано 2818 будівель.



Президент Туреччини заявив, що пропозиції щодо допомоги надійшли від 45 країн, а також від НАТО та ЄС.



"Наша держава вжила заходів з моменту землетрусу. Наші губернаторства мобілізували всі свої кошти. На додаток до 10 провінцій, які постраждали від землетрусу, для роботи з ними призначено ще 10 губернаторів",– сказав Ердоган.



Він зазначив, що у пріоритеті пошуково-рятувальні роботи. Їх ведуть близько 9 тисяч осіб, і це число постійно зростає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок землетрусу в Туреччині в ніч на 6 лютого загинуло 912 людей, 5385 отримали поранення.Про це заявив президент Туреччини, пише Гордон з посиланням на HaberTurk.З-під завалів дістали 2470 людей, повідомив Ердоган. Зруйновано 2818 будівель.Президент Туреччини заявив, що пропозиції щодо допомоги надійшли від 45 країн, а також від НАТО та ЄС."Наша держава вжила заходів з моменту землетрусу. Наші губернаторства мобілізували всі свої кошти. На додаток до 10 провінцій, які постраждали від землетрусу, для роботи з ними призначено ще 10 губернаторів",– сказав Ердоган.Він зазначив, що у пріоритеті пошуково-рятувальні роботи. Їх ведуть близько 9 тисяч осіб, і це число постійно зростає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію