У Туреччині внаслідок землетрусу загинуло 912 людей
Сьогодні, 13:00
Внаслідок землетрусу в Туреччині в ніч на 6 лютого загинуло 912 людей, 5385 отримали поранення.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, пише Гордон з посиланням на HaberTurk.
З-під завалів дістали 2470 людей, повідомив Ердоган. Зруйновано 2818 будівель.
Президент Туреччини заявив, що пропозиції щодо допомоги надійшли від 45 країн, а також від НАТО та ЄС.
"Наша держава вжила заходів з моменту землетрусу. Наші губернаторства мобілізували всі свої кошти. На додаток до 10 провінцій, які постраждали від землетрусу, для роботи з ними призначено ще 10 губернаторів",– сказав Ердоган.
Він зазначив, що у пріоритеті пошуково-рятувальні роботи. Їх ведуть близько 9 тисяч осіб, і це число постійно зростає.
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Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, пише Гордон з посиланням на HaberTurk.
З-під завалів дістали 2470 людей, повідомив Ердоган. Зруйновано 2818 будівель.
Президент Туреччини заявив, що пропозиції щодо допомоги надійшли від 45 країн, а також від НАТО та ЄС.
"Наша держава вжила заходів з моменту землетрусу. Наші губернаторства мобілізували всі свої кошти. На додаток до 10 провінцій, які постраждали від землетрусу, для роботи з ними призначено ще 10 губернаторів",– сказав Ердоган.
Він зазначив, що у пріоритеті пошуково-рятувальні роботи. Їх ведуть близько 9 тисяч осіб, і це число постійно зростає.
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