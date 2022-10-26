На Волині горіли три житлові будинки





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Зокрема, 6 лютого о 03:18 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Берестяне Цуманської сільської ради Луцького району, де



Ймовірна причина пожежі встановлюється.



На місці події працює спеціальна комісія, дослідно-випробувальна лабораторія аварійно-рятувального загону.



Вранці 5 лютого горів житловий будинок в селі Старостине Ковельського району. На місце пожежі виїжджала варта 14-і державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне, команди місцевої пожежної охорони сіл Гірники, Жиричі, та Видраниця. На місці пожежі була створенна ланка газодимозахисної служби для роботи у непридатному для диханні середовищі, на гасіння подали 2 ручних ствола. Пожежу ліквідовано о 07:56. Ймовірна причина пожежі встановлюється.



Того ж дня о 13:22 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Добре Камінь-Каширського району. На місці пожежі працювала варта 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський та команда місцевоі пожежноі охорони села Видричі. На гасіння подали 2 водяних ствола. Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі. Вогнем пошкоджено частково дах і перекриття, меблі, стіни.



6 лютого опівночі горів житловий будинок в селі Заріччя Володимирського району, повідомлення надійшло о 00:29. На місце виклику прибула варта 7 ДПРЧ м. Володимир-Волинський, створено ланку газодимозахисної служби. На гасіння подали 1 ручний ствол.



Ймовірна причина пожежі: несправність пічного опалення. Вогнем знищено 2 дерев’яних вікна, пошкоджено речі домашнього вжитку, горіння ліквідовано о 01:25.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу, 5 лютого, рятувальники ліквідували 6 пожеж.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Зокрема, 6 лютого о 03:18 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Берестяне Цуманської сільської ради Луцького району, де зайнявся храм Різдва Пресвятої Богородиці . Перший підрозділ рятувальників прибув до місця виклику о 03:35. На місці пожежі працювали рятувальники 6-ї державноі пожежно-рятувальноі частини м. Ківерці, оперативно координаційний центр ГУ ДСНС області, команди місцевоі пожежної охорони смт Цумань, сіл Липне та Гораймівка. Для гасіння дерев’яної будівлі було застосовано 3 ручних водяних ствола. Пожежу ліквідовано о 04:20.Ймовірна причина пожежі встановлюється.На місці події працює спеціальна комісія, дослідно-випробувальна лабораторія аварійно-рятувального загону.Вранці 5 лютого горів житловий будинок в селі Старостине Ковельського району. На місце пожежі виїжджала варта 14-і державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне, команди місцевої пожежної охорони сіл Гірники, Жиричі, та Видраниця. На місці пожежі була створенна ланка газодимозахисної служби для роботи у непридатному для диханні середовищі, на гасіння подали 2 ручних ствола. Пожежу ліквідовано о 07:56. Ймовірна причина пожежі встановлюється.Того ж дня о 13:22 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Добре Камінь-Каширського району. На місці пожежі працювала варта 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський та команда місцевоі пожежноі охорони села Видричі. На гасіння подали 2 водяних ствола. Ймовірна причина пожежі: коротке замикання електромережі. Вогнем пошкоджено частково дах і перекриття, меблі, стіни.6 лютого опівночі горів житловий будинок в селі Заріччя Володимирського району, повідомлення надійшло о 00:29. На місце виклику прибула варта 7 ДПРЧ м. Володимир-Волинський, створено ланку газодимозахисної служби. На гасіння подали 1 ручний ствол.Ймовірна причина пожежі: несправність пічного опалення. Вогнем знищено 2 дерев’яних вікна, пошкоджено речі домашнього вжитку, горіння ліквідовано о 01:25.

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