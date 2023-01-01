У Луцьку на проспекті Молоді зіткнулися легковики

У Луцьку на проспекті Молоді зіткнулися легковики
Вчора ввечері, 12 квітня, на проспекті Молоді у Луцьку сталася аварія: зіткнулися дві автівки, які рухалися в одному напрямку.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Водій автомобіля Renault Zoe не виконав вимоги дорожньої розмітки 1. 1 "Вузька суцільна лінія" та здійснив обгін на перехресті.

У свою чергу керманич автомобіля Volkswagen Golf також не дотримався вимоги цієї ж розмітки та здійснив поворот ліворуч. Через це й відбулося зіткнення. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

На обох учасників дорожньо-транспортної пригоди поліцейські склали протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили механічні пошкодження) КУпАП.
У Луцьку на проспекті Молоді зіткнулися легковики

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Теги: Луцьк, проспект Молоді, ДТП
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