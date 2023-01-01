Усі волинські тероборонівці – на сході: українсько-білоруський кордон охороняють інші бригади





Про це розповів Сергій Хомінський.



Українсько-білоруський кордон нині під охороною інших бригад.



"Одночасно з нашим переміщенням ці позиції зайняли підрозділи інших бригад і немає жодних підстав сумніватися в тому, що вони так само надійно, так само відповідально виконуватимуть цю роботу", – говорить пресофіцер 100-ї бригади. Які саме бригади нині виконують завдання кордоні із Білоруссю, військові не розголошують.



Зі слів Сергія Хомінського, на українсько-білоруському кордоні волинські тероборонівці лишили унікальну систему фортифікаційних споруд та інженерних загороджень. "Тому можна сміливо говорити, що північні кордони України в межах Волинської області – під надійним захистом", – додав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Усі підрозділи 100-ї Волинської бригади територіальної оборони зараз виконують бойові завдання на сході України.Про це розповів Суспільному пресофіцер бригадиУкраїнсько-білоруський кордон нині під охороною інших бригад."Одночасно з нашим переміщенням ці позиції зайняли підрозділи інших бригад і немає жодних підстав сумніватися в тому, що вони так само надійно, так само відповідально виконуватимуть цю роботу", – говорить пресофіцер 100-ї бригади. Які саме бригади нині виконують завдання кордоні із Білоруссю, військові не розголошують.Зі слів Сергія Хомінського, на українсько-білоруському кордоні волинські тероборонівці лишили унікальну систему фортифікаційних споруд та інженерних загороджень. "Тому можна сміливо говорити, що північні кордони України в межах Волинської області – під надійним захистом", – додав він.

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