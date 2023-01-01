ГУР пояснило, чого хочуть досягти росіяни поширенням відео катування військових

Метою публікації відео з воєнним злочином є бажання росіян залякати своїх же військових, щоб ті не здавалися у полон, та спроба деморалізувати та посіяти паніку в Силах оборони України.Про це представник ГУР МО Україниповідомив в ефірі телемарафону.«Це кричущий факт порушення всіх можливих норм і правил ведення війни. Я вже не кажу про Женевські конвенції, міжнародне гуманітарне право та багато інших речей. Це факт, на який безумовно світ має звернути увагу не лише зі співчуттям чи обуренням, але й спільною роботою для притягнення до відповідальності всіх винних», - сказав Андрій Юсов.Водночас, за словами представника ГУР МО України, винні не лише виконавці цього воєнного злочину.«Оприлюднення цього відео – це свідчення того, що подібна геноцидна політика, подібна політика воєнних злочинів є державною політикою. Оскільки пропаганда на росії централізована, періодично викладення таких звірств російських військових, які ми спостерігаємо... Ми бачили нещодавно страту українського бійця за гасло «Слава Україні!» і в цілому, раз на кілька тижнів-місяць, з'являється подібний контент. Це цілеспрямована державна політика рф по висвітлення звірств своєї армії проти українських військових. Метою є спроба деморалізувати та посіяти паніку в українських силах оборони, що їм не вдається», – пояснив Андрій Юсов.Водночас, додав він, ще однією метою є також залякування військових РФ.«Мовляв, не думайте здаватися в полон, оскільки в українському полоні з вами робитимуть те ж, що ми робимо з українськими полоненими», – зазначив представник воєнної розвідки України.