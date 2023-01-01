14 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження народний артист України Василь Чепелюк (на фото).
Також 14 квітня свято у колишнього керівника комунального підприємства «Управління будинком Волинської обласної ради» Віктора Талашка.
Вітаємо їх зі святом. Зичимо любові, здоров’я і безмежного натхнення.
Сьогоднішнім іменинникам – усім, хто носить імена Юхим, Макар, Марія, – бажаємо радості від життя та прихильності ангела-охоронця.
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Також 14 квітня свято у колишнього керівника комунального підприємства «Управління будинком Волинської обласної ради» Віктора Талашка.
Вітаємо їх зі святом. Зичимо любові, здоров’я і безмежного натхнення.
Сьогоднішнім іменинникам – усім, хто носить імена Юхим, Макар, Марія, – бажаємо радості від життя та прихильності ангела-охоронця.
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