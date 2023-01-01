Лави волинських рятувальників поповнили молоді фахівці. ФОТО





Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.



На службу у волинські підрозділи служби 101 прибули молоді фахівці.



13 квітня 13 випускників вищих навчальних закладів ДСНС України поповнили ряди співробітників пожежно-рятувальної служби Волині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ГУ ДСНС у Волинській області - повнення. У підрозділи рятувальників прибули молоді фахівці.Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.На службу у волинські підрозділи служби 101 прибули молоді фахівці.13 квітня 13 випускників вищих навчальних закладів ДСНС України поповнили ряди співробітників пожежно-рятувальної служби Волині.

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