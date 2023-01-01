Лави волинських рятувальників поповнили молоді фахівці. ФОТО

Лави волинських рятувальників поповнили молоді фахівці. ФОТО
У ГУ ДСНС у Волинській області - повнення. У підрозділи рятувальників прибули молоді фахівці.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.

На службу у волинські підрозділи служби 101 прибули молоді фахівці.

13 квітня 13 випускників вищих навчальних закладів ДСНС України поповнили ряди співробітників пожежно-рятувальної служби Волині.

Лави волинських рятувальників поповнили молоді фахівці. ФОТО
Лави волинських рятувальників поповнили молоді фахівці. ФОТО
Лави волинських рятувальників поповнили молоді фахівці. ФОТО
Лави волинських рятувальників поповнили молоді фахівці. ФОТО

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Теги: Волинь, ДСНС, працівники
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