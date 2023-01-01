Польща планує передати Україні нову партію МіГ-29
Сьогодні, 01:15
Прем'єр Польщі зазначив, що польські військові більше не потребують МіГ-29, ці літаки передадуть Україні.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна має намір передати Україні нову партію винищувачів МІГ-29. Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на РАР.
За словами Моравецького, польська військова авіація налічує 48 винищувачів F-16 і зараз має підтримку партнерів, у тому числі США, які відправили чергову партію винищувачів F-22 на ротацію в рамках зміцнення східного флангу НАТО.
Постачання замовлених Польщею багатоцільових винищувачів F-35 очікуються найближчими роками.
Прем'єр Польщі зазначив, що польські військові більше не потребують МіГ-29.
Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на постачання винищувачів МіГ-29 із запасів НДР в Україну.
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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна має намір передати Україні нову партію винищувачів МІГ-29. Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на РАР.
За словами Моравецького, польська військова авіація налічує 48 винищувачів F-16 і зараз має підтримку партнерів, у тому числі США, які відправили чергову партію винищувачів F-22 на ротацію в рамках зміцнення східного флангу НАТО.
Постачання замовлених Польщею багатоцільових винищувачів F-35 очікуються найближчими роками.
Прем'єр Польщі зазначив, що польські військові більше не потребують МіГ-29.
Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на постачання винищувачів МіГ-29 із запасів НДР в Україну.
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