Польща планує передати Україні нову партію МіГ-29

Польща планує передати Україні нову партію МіГ-29
Прем'єр Польщі зазначив, що польські військові більше не потребують МіГ-29, ці літаки передадуть Україні.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна має намір передати Україні нову партію винищувачів МІГ-29. Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на РАР.

За словами Моравецького, польська військова авіація налічує 48 винищувачів F-16 і зараз має підтримку партнерів, у тому числі США, які відправили чергову партію винищувачів F-22 на ротацію в рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Постачання замовлених Польщею багатоцільових винищувачів F-35 очікуються найближчими роками.

Прем'єр Польщі зазначив, що польські військові більше не потребують МіГ-29.

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на постачання винищувачів МіГ-29 із запасів НДР в Україну.


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Теги: Україна, МіГ-29, Польща
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