Польща планує передати Україні нову партію МіГ-29





Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна має намір передати Україні нову партію винищувачів МІГ-29. Про це повідомляє



За словами Моравецького, польська військова авіація налічує 48 винищувачів F-16 і зараз має підтримку партнерів, у тому числі США, які відправили чергову партію винищувачів F-22 на ротацію в рамках зміцнення східного флангу НАТО.



Постачання замовлених Польщею багатоцільових винищувачів F-35 очікуються найближчими роками.



Прем'єр Польщі зазначив, що польські військові більше не потребують МіГ-29.



Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на постачання винищувачів МіГ-29 із запасів НДР в Україну.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр Польщі зазначив, що польські військові більше не потребують МіГ-29, ці літаки передадуть Україні.Прем'єр-міністр Польщізаявив, що країна має намір передати Україні нову партію винищувачів МІГ-29. Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на РАР.За словами Моравецького, польська військова авіація налічує 48 винищувачів F-16 і зараз має підтримку партнерів, у тому числі США, які відправили чергову партію винищувачів F-22 на ротацію в рамках зміцнення східного флангу НАТО.Постачання замовлених Польщею багатоцільових винищувачів F-35 очікуються найближчими роками.Прем'єр Польщі зазначив, що польські військові більше не потребують МіГ-29.Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на постачання винищувачів МіГ-29 із запасів НДР в Україну.

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