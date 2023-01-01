Швецарія виділить для України 1,7 мільярда доларів





Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, пише



У швейцарському МЗС зазначили, що їхня країна надасть фінансову допомогу у межах стратегії міжнародного співробітництва на 2025-2028 роки. Крім того, Швейцарія виділила Україні 300 млн швейцарських франків на 2023 та 2024 роки.



Загалом Швейцарія надасть Україні щонайменше 1,8 мільярда швейцарських франків (понад $2 млрд) протягом наступних шести років.



Нагадаємо, що швейцарська влада наприкінці березня слідом за Європейським Союзом ввела 10-й пакет санкцій проти росії.

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