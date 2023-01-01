Швецарія виділить для України 1,7 мільярда доларів
Сьогодні, 03:42
Уряд Швейцарії виділить щонайменше ще 1,5 мільярда швейцарських франків (1,7 мільярда доларів) до 2028 року.
Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, пише "Громадське".
У швейцарському МЗС зазначили, що їхня країна надасть фінансову допомогу у межах стратегії міжнародного співробітництва на 2025-2028 роки. Крім того, Швейцарія виділила Україні 300 млн швейцарських франків на 2023 та 2024 роки.
Загалом Швейцарія надасть Україні щонайменше 1,8 мільярда швейцарських франків (понад $2 млрд) протягом наступних шести років.
Нагадаємо, що швейцарська влада наприкінці березня слідом за Європейським Союзом ввела 10-й пакет санкцій проти росії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, пише "Громадське".
У швейцарському МЗС зазначили, що їхня країна надасть фінансову допомогу у межах стратегії міжнародного співробітництва на 2025-2028 роки. Крім того, Швейцарія виділила Україні 300 млн швейцарських франків на 2023 та 2024 роки.
Загалом Швейцарія надасть Україні щонайменше 1,8 мільярда швейцарських франків (понад $2 млрд) протягом наступних шести років.
Нагадаємо, що швейцарська влада наприкінці березня слідом за Європейським Союзом ввела 10-й пакет санкцій проти росії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Швецарія виділить для України 1,7 мільярда доларів
Сьогодні, 03:42
Лави волинських рятувальників поповнили молоді фахівці. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Польща планує передати Україні нову партію МіГ-29
Сьогодні, 01:15
14 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Інсталяції, новий великий арт-проєкт і потепління: добрі новини від ВолиньPost за 13 квітня
13 квітень, 23:34
Медіа