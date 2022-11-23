Українським спортсменам заборонили брати участь у змаганнях, де виступають росіяни





Про це посилаючись на повідомлення Олімпійського чемпіона та народного депутата Жана Беленюка, пише



Згідно з ним, українські спортивні федерації зобов'язані моніторити участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях та інформувати про це Мінмолодьспорту.



Українським збірним забороняється брати участь у таких змаганнях. У разі виявлення участі росіян та білорусів у змаганнях, українські делегації мають бути відкликані з них. Наказ підписано електронним підписом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З'явився текст наказу Міністерства молоді та спорту про заборону офіційним делегаціям українських збірних брати участь у міжнародних змаганнях, у яких беруть участь росіяни.Про це посилаючись на повідомлення Олімпійського чемпіона та народного депутата Жана Беленюка, пише Чемпіон Згідно з ним, українські спортивні федерації зобов'язані моніторити участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях та інформувати про це Мінмолодьспорту.Українським збірним забороняється брати участь у таких змаганнях. У разі виявлення участі росіян та білорусів у змаганнях, українські делегації мають бути відкликані з них. Наказ підписано електронним підписом.

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