Українським спортсменам заборонили брати участь у змаганнях, де виступають росіяни
Сьогодні, 06:31
З'явився текст наказу Міністерства молоді та спорту про заборону офіційним делегаціям українських збірних брати участь у міжнародних змаганнях, у яких беруть участь росіяни.
Про це посилаючись на повідомлення Олімпійського чемпіона та народного депутата Жана Беленюка, пише Чемпіон.
Згідно з ним, українські спортивні федерації зобов'язані моніторити участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях та інформувати про це Мінмолодьспорту.
Українським збірним забороняється брати участь у таких змаганнях. У разі виявлення участі росіян та білорусів у змаганнях, українські делегації мають бути відкликані з них. Наказ підписано електронним підписом.
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Про це посилаючись на повідомлення Олімпійського чемпіона та народного депутата Жана Беленюка, пише Чемпіон.
Згідно з ним, українські спортивні федерації зобов'язані моніторити участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях та інформувати про це Мінмолодьспорту.
Українським збірним забороняється брати участь у таких змаганнях. У разі виявлення участі росіян та білорусів у змаганнях, українські делегації мають бути відкликані з них. Наказ підписано електронним підписом.
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