Українським спортсменам заборонили брати участь у змаганнях, де виступають росіяни

Українським спортсменам заборонили брати участь у змаганнях, де виступають росіяни
З'явився текст наказу Міністерства молоді та спорту про заборону офіційним делегаціям українських збірних брати участь у міжнародних змаганнях, у яких беруть участь росіяни.

Про це посилаючись на повідомлення Олімпійського чемпіона та народного депутата Жана Беленюка, пише Чемпіон.

Згідно з ним, українські спортивні федерації зобов'язані моніторити участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях та інформувати про це Мінмолодьспорту.

Українським збірним забороняється брати участь у таких змаганнях. У разі виявлення участі росіян та білорусів у змаганнях, українські делегації мають бути відкликані з них. Наказ підписано електронним підписом.

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Теги: спорт, заборона, бойкот, Україна
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