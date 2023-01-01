Міністр культури повідомив, скільки грошей приносила для УПЦ МП Києво-Печерська лавра





Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю



"Ми знаємо багато благодійників, які жертвували монастирю і кажуть УПЦ МП: "Ми вам відбудували". Ні, шановне панство, ви не відбудували. Відбудували люди, які жертвували кошти", – пояснює міністр.



За його словами, ще треба дивитися, на що пішли пожертви в Лаврі: "на збереження історичної спадщини чи на Mercedes".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Києво-Печерська лавра приносила Українській православній церкві Московського патріархату щонайменше десятки мільйонів гривень обігу на рік.Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю LIGA.net "Ми знаємо багато благодійників, які жертвували монастирю і кажуть УПЦ МП: "Ми вам відбудували". Ні, шановне панство, ви не відбудували. Відбудували люди, які жертвували кошти", – пояснює міністр.За його словами, ще треба дивитися, на що пішли пожертви в Лаврі: "на збереження історичної спадщини чи на Mercedes".

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