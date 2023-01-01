Сили оборони за добу відбили 49 атак росіян: яка ситуація на усіх напрямках фронту





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Протягом минулої доби росіяни завдали 19 авіаційних ударів, здійснили 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення.



Ситуація за напрямками



На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація — без суттєвих змін. На території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил рф. Окупанти досі перебувають у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.



Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Іскрисківщина та Волфине Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище, Миколаївка і Бударки на Харківщині.



На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка Харківської області.



На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безрезультатний наступ поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.



На Бахмутському напрямку росіяни продовжують вести наступ. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Окупанти провели атаки в районах Богданівки та Предтечиного — успіху не мали.



Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Новодмитрівка, Курдюмівка, Північне та Залізне Донецької області.



На Авдіївському напрямку окупанти вели безрезультатний наступ у напрямку Сєверного. Вони здійснили артилерійські обстріли зокрема Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Нетайлового, Карлівки Донецької області.



На Мар’їнському напрямку за минулу добу ЗСУ відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той самий час ворожих обстрілів зазнали населені пункти Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.



На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Велика Новосілка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.



На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують оборонятися. Вони здійснили обстріли населених пунктів, що поряд із лінією бойового зіткнення.



Серед них — Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степногірськ Запорізької області; Степанівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.



Успіхи ЗСУ



Авіація Сил оборони за добу, що минула, завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.



Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

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