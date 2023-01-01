На Харківщині загинув воїн з Волині Володимир Сохацький
Сьогодні, 09:19
Турійщина знову у скорботі. Надійшла сумна звістка про загибель Героя Володимира Сохацького з села Літин.
Про це повідомили в Турійській громаді.
8 лютого під час наступальних дій на Харківському напрямку солдат Володимир віддав життя за Україну. Тривалий час був зниклим безвісти. Але надії на те, що воїн живий, не справдилися.
28 квітня 2022 року він був мобілізований до Збройних сил України. Мав бойовий досвід як учасник АТО.
«Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого Захисника України Володимира. Вічна пам'ять і шана Герою», – йдеться в дописі.
У зв'язку із трагічною звісткою в Турійській громаді оголошено триденну жалобу.
Про дату поховання повідомлять пізніше.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним полеглого воїна! Вічна пам'ять та вдячність!
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Про це повідомили в Турійській громаді.
8 лютого під час наступальних дій на Харківському напрямку солдат Володимир віддав життя за Україну. Тривалий час був зниклим безвісти. Але надії на те, що воїн живий, не справдилися.
28 квітня 2022 року він був мобілізований до Збройних сил України. Мав бойовий досвід як учасник АТО.
«Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого Захисника України Володимира. Вічна пам'ять і шана Герою», – йдеться в дописі.
У зв'язку із трагічною звісткою в Турійській громаді оголошено триденну жалобу.
Про дату поховання повідомлять пізніше.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним полеглого воїна! Вічна пам'ять та вдячність!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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