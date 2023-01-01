На Харківщині загинув воїн з Волині Володимир Сохацький

Турійщина знову у скорботі. Надійшла сумна звістка про загибель Герояз села Літин.Про це повідомили в Турійській громаді.8 лютого під час наступальних дій на Харківському напрямку солдат Володимир віддав життя за Україну. Тривалий час був зниклим безвісти. Але надії на те, що воїн живий, не справдилися.28 квітня 2022 року він був мобілізований до Збройних сил України. Мав бойовий досвід як учасник АТО.«Висловлюємо щире співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого Захисника України Володимира. Вічна пам'ять і шана Герою», – йдеться в дописі.У зв'язку із трагічною звісткою в Турійській громаді оголошено триденну жалобу.Про дату поховання повідомлять пізніше.