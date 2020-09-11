Курс валют у Луцьку 14 квітня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.15, а продають за – 41.50.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8,95.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 квітня готівковий курс долара становить 37.65, продають його за 37.82.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.15, а продають за – 41.50.Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8,95.

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