Курс валют у Луцьку 14 квітня
Сьогодні, 09:16
14 квітня готівковий курс долара становить 37.65, продають його за 37.82.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.15, а продають за – 41.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8,95.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.15, а продають за – 41.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8,95.
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